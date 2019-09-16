عز الدين ميهوبي ينعي الفنان الجزائري الراحل يوسف مزياني

فن وثقافة
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عز الدين ميهوبي ينعي الفنان الجزائري الراحل يوسف مزياني
بقلم نادية بن طاهر

نعى، الأمين العام بالنيابة، للتجمع الوطني الديمقراطي، ووزير الثقافة السابق، “عز الدين ميهوبي”، الفنان الجزائري الراحل، يوسف مزياني.

وكتب عز الدين ميهوبي، على صفحته بتويتر: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة الفنان الممثل السينمائي والمسرحي يوسف مزياني، ابن القصبة، وصاحب النظرة الحادة والكاريزما الفنية الرائعة”.

وأضاف وزير الثقافة السابق: “رحل ليترك وراءه إرثا فنيا معتبرا”.

وتابع عز الدين ميهوبي: “رحم الله يوسف ورزق أهله وأقاربه وأحبته في عالم الفن والابداع جميل الصبر والسلوان”.


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