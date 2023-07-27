عز الدين يونسي يباشر مهامه كمدير عام جديد لنادي إتحاد الحراش

أعلنت إدارة إتحاد الحراش، اليوم الخميس، عن تعيين عزالدين يونسي، كمدير عام جديد للنادي.

وحسب بيان إدارة إتحاد الحراش عبر الفايسبوك، فإن اعضاء شركة اتحاد مدينة الحراش و المدير العام عز الدين يونسي و اعضاء النادي الهاوي، إلتقوا عشية اليوم، في إجتماع خرج بعدة قرارات هامة.

وأبرز بيان إدارة إتحاد الحراش، أن هذه القرارات الهامة تتمثل في مباشرة المدير العام للشركة عز الدين يونسي مهامه في الفريق حيث له كل الصلاحيات الإدارية و المالية.

بالإضافة لهذا، سيتكفل مدير الشركة بحقوق الانخراط في أولى خطوات عمله كمدير عام على رأس الفريق.