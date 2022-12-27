عساسي: إمكانية شراء سنوات الإشتراك في “كاسنوس” بحالات محدّدة قانونا

كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال غير الأجراء، بوزيد عساسي. عن مراهنة إدارة “الكاسنوس” على توسيع الخدمات وضمان فعالية أكبر.

وأضاف عساسي في تصريحات خاصة ببرنامج “ضيف الصباح ” للقناة الإذاعية الأولى، أن إدارة “كاسنوس” تحرص على تقديم كافة التسهيلات للمنخرطين أو أولئك الذين سينتسبون لاحقا. مشيرا إلى أنّ المرسوم الجديد 22/21. يكفل هذه التسهيلات. ويتيح دفع الإتاوات بالتقسيط، مع تمديد آجال الإشتراكات إلى 31 مارس.

وقال المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال غير الأجراء، أنّ 216 ألف منخرط لم يلتزموا بالسداد العام الماضي، عادوا هذه السنة ليوفوا بكافة الأعباء. كاشفا عن 58 ألف منخرط جديد.

وأوعز عساسي أنّ الرهان يكمن في ضمان ديمومة الصندوق، وتوسيع الخدمات بما يتيح فعالية أكبر للصندوق الذي يتكفل بعدة عمليات طبية.

وأكد عساسي إلى إمكانية شراء سنوات الإشتراك في حالات محدّدة قانونا. مشيرا إلى أن سياسة الصندوق، تقوم على الحوار والتقدم أكثر من المنخرطين، بالتزامن، قطعنا أشواطا كبيرة في مجال الرقمنة.