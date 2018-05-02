«عساس» يقتل والدته بأكثر من 10 طعنات ويصيب والده بجروح في قسنطينة

الجاني دخل في شجار مع زوجته وشقيقته

الجريمة وقعت في المنزل العائلي للجاني والضحية بعين اسمارة

اهتزت مدينة عين اسمارة بقسنطينة، أول أمس، على فاجعة جريمة قتل ارتكبها شاب وراحت ضحيتها والدته ونجا منها والده.

الجريمة وقعت حسب مصادر «النهار»، في حدود الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، عندما دخل الجاني «ب.ر» البالغ من العمر 40 سنة، متزوج وأب لطفلة، في مناوشات مع زوجته وشقيقته، حاول خلالها الاعتداء عليهما بواسطة سلاح أبيض، بعدما دخل في حالة هستيريا عنيفة، خاصة وأنه يعاني من اضطرابات عصبية ونفسية، يتعاطى بسببها حبوبا وأدوية مهدئة.

وفي تلك اللحظات، وبعدما شاهدت والدة الجاني، وهي الضحية «ب.م» البالغة من العمر 62 سنة، فلذة كبدها في تلك الحالة وخوفا على سلامة عائلتها تدخلت من أجل تهدئته وردعه عن ما يريد فعله، لتتلقى طعنة على مستوى القلب وأكثر من 10 طعنات بمختلف أنحاء جسدها، حيث استعمل الجاني سكين مطبخ كان يحمله، قبل أن ينهال على والده هو الآخر بطعنات أصابته على مستوى اليد.

ورغم محاولات إسعاف الضحية من طرف عناصر الحماية المدنية بعين المكان، ثم نقلها على عجالة إلى مصحة عين اسمارة العمومية، غير أنها لفظت أنفاسها الأخيرة هناك. جدير بالذكر، أن الجاني الذي سلم نفسه لعناصر الأمن في نفس اليوم، كان يعمل عون حراسة بمكتبة البلدية، ويعرف عليه بالالتزام والهدوء وطيبة الأخلاق، إلا أنه سبق وأن تعرض لنوبة عصبية مماثلة العام المنصرم، أين غادر منزله العائلي من دون سابق إنذار، وتم العثور عليه بإحدى الولايات البعيدة.