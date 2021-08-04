عسكريان ينقلان مخدرات في حافلة من وهران إلى منطقة الشرق!

الكلاب البوليسية أحبطت العملية في حاجز أمني

التمس ممثل الحق العام للغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، تشديد عقوبة موقوف متابع بفعل حيازة غير مشروعة لمواد مخدرة لغرض البيع، بعد استئناف الحكم الابتدائي القاضي بخمس سنوات سجنا نافذا مع إلغاء براءة متهم آخر وإدانته مجددا عن الفعل نفسه، والذي مثل للمحاكمة وفق إجراءات الاستدعاء المباشر.

ملخص الواقعة أن المصالح الأمنية في سد أمني، أوقفت حافلة كانت متجهة نحو منطقة الشرق، والتي خضعت للتفتيش باستعمال الكلاب البوليسية، التي استطاعت العثور على كمية هامة من “الكيف المعالج” كانت مخبأة في قبعة موضوعة في كيس، ليتم استجواب الركاب، حيث أفاد أحدهم أنه شاهد شخصان ركبا الحافلة معا، أحدهما كان يحمل الكيس المشبوه الذي وضعه في المكان الذي وجد فيه، ثم توجه إلى آخر الحافلة للجلوس، وعليه تم اقتياد المشتبه فيهما إلى مقر الأمن، أين أنجز ملف قضائي لهما وأحيلا بموجبه على العدالة.

وتبين من مناقشة القضية، أن المتهمين هما عسكريان زميلان في الثكنة العسكرية ذاتها، كانا حينها متجهان إلى مقر سكناهما بمنطقة الشرق، بعد حصولهما على إجازة، واللذين أنكرا أي صلة لهما بالكيس ومحتواه، حيث صرح المتهم الموقوف، أنه خلال السد الأمني نزل من الحافلة لتدخين السيجارة، وأنهم كانوا ثلاثة حينما نبح الكلب البوليسي باتجاههم محاولا بذلك توريط الشاهد، فيما نفى زميله علمه بصاحب القبعة التي عثر عليها داخل الكيس.