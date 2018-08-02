عسكري ضمن شبكة لترويج المخدرات والمهلوسات بالطارف

تمكنت مصالح أمن دائرة بوحجار بالتنسيق مع فرقة البحث والتحري بالطارف، من تفكيك شبكة تتكون من 8 أشخاص من بينهم عسكري يروجون المخدرات والمهلوسات.

عناصر الشبكة ينحدرون من بلدية بني صالح الحدودية تتراوح أعمارهم بين 21 و 31 سنة.

ومكنت العملية من حجز 3 كلغ من القنب الهندي مصدرها المغرب وكمية من الأقراص المهلوسة.

كما تم خلال هذه العملية، حجز مركبتين سياحيتين تستخدما في عمليات الترويج و مبالغ مالية.

للعلم، فإن العسكري يعمل بولاية بشار كان يزودهم بالبضاعة.

من جهة أخرى، تم تقديم أفراد الشبكة أمام نيابة محكمة بوحجار التي أمرت بإيداع سبعة منهم الحبس المؤقت بجناية ترويج المخدرات.

فيما لازال المتهم الثامن و هو عسكري يتم البحث عنه لتوقيفه.