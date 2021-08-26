عسكري مغربي للمخزن: فتحتو على روحكم أبواب جهنم.. الجزائر ما تسمحش هاذ المرة

هاجم عسكري مغربي، نظام المخزن، قائلا إن الجزائر سامحتهم عدة مرات على أخطائهم، ولكنها لن تسامحهم هذه المرة.

وأورد العسكري: “الجزائر لو كانت سيئة، لكانت قد أعلنت عليكم الحرب منذ زمن، فهم بلد لديهم القدرة العسكرية ليهزموكم، ورغم ذلك لم يعلنوا عليكم الحرب، ولكنكم تبحثون عنها بأيديكم”.

وأضاف العسكري: “من تجربتي العسكرية، أؤكد إن الجزائر بإستطاعتها السيطرة على الرباط في مدة لا تزيد عن 48 ساعة، وإذا سيطروا على الرباط فقد سيطروا على كل البلاد”.

وتابع: “المخزن فتح على رأسه أبواب جهنم، وكل المؤشرات تشير إلى أن النظام الجزائري لن يسامح المخزن في هذه المرة”.

وحول حديث المغرب عن حق تقرير المصير لمنطقة القبائل، قال العسكري المغربي: “هذه الدعوة لا تصدر إلا من شخص مختل عقلايا، النظام لو كان يريد الخير له ولشعبه ولجيرانه، فسيقوم بحل المشاكل مع الصحراء الغربية أولا.. الصحراء الغربية ليست ملكا لكم”.

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