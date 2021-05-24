عسكري يقتل جاره بسبب قطعة أرض في “الشطية” بالشلف

الضحية يبلغ من العمر 34 سنة والجاني عمره 27 سنة

اهتزت منطقة 3D الواقعة ببلدية “الشطية” في الشلف، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 34 سنة، يدعى “ن.س”، قتل على يد جاره في العقد الثاني من العمر.

وحسب مصادر موثوقة، فقد تعرض الضحية إلى طعنة باستعمال سلاح أبيض حاد من نوع “سكين”، على يد جاره، وهو متعاقد من الجيش الوطني الشعبي.

وأوضحت مصادر “النهار”، بأن المشتبه بكونه الجاني يدعى “ح.ع”، وهو يبلغ من العمر 27 سنة.

وحسب ذات المصادر، تعود أسباب وقوع الجريمة إلى ملاسنات كلامية بين الضحية وجاره المتهم في قضية الحال، تصاعدت إلى شجار عنيف، أين قام الضحية برشق المتهم بالحجارة، ومن ثم وقع تشابك قوي بين الأطراف، وقام على إثرها المتهم بتوجيه طعنة غرسها بالجهة اليمنى في صدر الضحية الذي أصيب بنزيف داخلي حاد، فيما أشارت المصادر ذاتها، إلى أن أسباب وقوع الجريمة تعود إلى نزاع حول قطعة أرض.