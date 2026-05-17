عسلاوي تستقبل رئيسة جمعية جمهورية موزمبيق

استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، اليوم الأحد، بمقر المحكمة الدستورية، رئيسة جمعية جمهورية موزمبيق، مارغريدا آدموغي تالابا، مرفوقة بوفد هام. وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها إلى الجزائر.

وحسب بيان للمحكمة الدستورية، جاء هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية، توطيدا لأواصر الصداقة مع جمهورية موزمبيق الصديقة.

وسمح اللقاء بتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. لتُختتم الزيارة بجولة في الفضاء المتحفي للمحكمة الدستورية.