عسلاوي تستقبل سفير الصين بالجزائر

إستقبلت رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر دونغ قوانغلي. في إطار زيارة مجاملة أداها لها.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الطرفين ثمنا خلال اللقاء “الصداقة العميقة والمتانة التي لطالما ميزت العلاقات التاريخية بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية. مشيدين بنوعية العلاقات القائمة بين البلدين في شتى المجالات”.

وكان اللقاء من جهة أخرى -يضيف البيان–“سانحة لتدارس سبل بعث تعاون فعال بين الجزائر والصين في مجال العدالة الدستورية ونشر الثقافة الدستورية والحكم الراشد”. حيث نوه السفير الصيني في هذا المجال بالإصلاحات التي أرستها الدولة الجزائرية لبناء دولة القانون. كونها تعتبر حجر أساس لتحقيق نمو واستقرار على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي”.

وقد حضر اللقاء أعضاء من المحكمة الدستورية، إلى جانب الأمين العام ورئيس الديوان بالمحكمة.