عسلاوي تشارك في أشغال اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون بإيطاليا

شاركت رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، في أشغال الدورة السابعة والأربعين بعد المائة، للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون، المنفقدة بمدينة البندقية، بجمهورية إيطاليا.

وحسب بيان للمحكمة الدستورية، كانت عسلاوي، مرفوقة بعضو المحكمة الدستورية، بحري سعد الله.

وتنعقد أشغال هذه الدورة بمدينة البندقية بجمهورية إيطاليا، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 13 جوان 2026.

وتعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون، جهازا استشاريا لمجلس أوروبا، تعنى بالمسائل الدستورية وتعزيز دولة القانون والديمقراطية وحماية الحقوق والحريات.

كما تسهر على توفير الاستشارات القانونية بمرافقة الدول الأعضاء في مساراتها الإصلاحية لضمان استقرار مؤسساتها واحترام سيادة القانون.

وتتناول هذه الدورة جملة من المسائل ذات الصلة بمشاريع آراء تخص نصوصا تشريعية لعدد من الدول الأعضاء، بهدف اعتمادها. إلى جانب البت في آراء عاجلة حول تعديل قوانين تتعلق بثلاث دول. وكذا تحديث مجموعة آراء لجنة البندقية وتقاريرها المتعلقة بالأحزاب السياسية.