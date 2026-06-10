عسلاوي تشارك في أشغال لجنة البندقية بإيطاليا

تشارك رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، مرفوقة بـ بحري سعد الله، عضو المحكمة الدستورية، في أشغال الدورة السابعة والأربعين بعد المائة (147) للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)، التي تنعقد بمدينة البندقية بجمهورية إيطاليا.

وذلك خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 13 جوان الجاري، في إطار أنشطة التعاون الدولي. وتعزيزا لحضور المحكمة الدستورية الوازن في الفضاءات القانونية الدولية.

وتعَدُّ اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون جهازا استشاريا تابعا لمجلس أوروبا. تعنى بالمسائل الدستورية وتعزيز دولة القانون والديمقراطية وحماية الحقوق والحريات.

كما تضطلع بتقديم الاستشارات القانونية ومرافقة الدول الأعضاء في مساراتها الإصلاحية. بما يضمن استقرار مؤسساتها واحترام سيادة القانون.

ومن المنتظر أن تتناول هذه الدورة جملة من المسائل المرتبطة بمشاريع آراء تخص نصوصا تشريعية لعدد من الدول الأعضاء، قصد اعتمادها.

إلى جانب النظر في آراء عاجلة تتعلق بتعديل قوانين تخص ثلاث دول، فضلا عن تحديث مجموعة آراء لجنة البندقية وتقاريرها المرتبطة بالأحزاب السياسية.