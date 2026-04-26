عسلاوي تُشيد بالنجاح الباهر للدورات التكوينية حول القضاء الدستوري

أشادت رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، بالنجاح الباهر الذي حققته سلسلة الدورات التكوينية الوطنية حول القضاء الدستوري.

ورحبت عسلاوي، في كلمة لها بمناسبة المحطة الثالثة والختامية لسلسلة الدورات التكوينية الوطنية حول القضاء الدستوري، بالحضور في رحاب المحكمة الدستورية. مستهلّة كلمتها باستحضار روح “يوم العلم”. ومؤكدة أن المعرفة هي السلاح الأقوى للجزائر، وهو ما جسّدته المحكمة الدستورية على أرض الواقع من خلال تنظيم الملتقى الوطني الثالث بولاية خنشلة المجاهدة.

وفي استعراضها للمسار التكويني، أشادت عسلاوي بالنجاح الباهر الذي حققته المحطات السابقة. إذ انطلق المسار من ولاية النعامة التي استقبلت طلبة جامعات الغرب، ثم ولاية عنابة التي جمعت طلبة جامعات الشرق. ليُتوّج اليوم بهذه الدورة الختامية مع جامعات الوسط.

وأكدت أن تواجد الطلبة في هذا الصرح السيادي يحمل رسالة واضحة مفادها أن المحكمة الدستورية هي بيت لكل الباحثين. مشيرة إلى أن هذه الدورة صُمّمت بعناية لتمكين المشاركين من استيعاب روح النص الدستوري. والتحول التاريخي الذي اراده الرئيس عبد المجيد تبون في دستور 2020، الذي جعل من المحكمة الدستورية حصنا منيعا للحقوق والحريات، لا سيما من خلال آلية “الدفع بعدم الدستورية”.

ودعت الرئيسة في الأخير الطلبة، إلى الاستفادة من خبرات المؤطرين. حتى يكونوا في المستقبل حُرّاسا لمبادئ الجمهورية وسفراء للثقافة الدستورية في محيطهم الأكاديمي والمهني.