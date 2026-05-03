عسلاوي تُهنئ بوطبيق إثر انتخابه رئيساً للبرلمان الإفريقي

تلقى الدكتور فاتح بوطبيق، مكالمة هاتفية من رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، هنأته خلالها بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان الإفريقي.

وعبّرت عسلاوي عن خالص تهانيها وأصدق تمنياتها له بالتوفيق في مهامه الجديدة. مؤكدة أن هذا الانتخاب يُعد تتويجًا لمكانة الجزائر المتنامية على الساحة الإفريقية. وامتدادًا لنهجها الثابت تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في دعم قضايا القارة وتعزيز العمل الإفريقي المشترك.

كما أشادت بالدبلوماسية الجزائرية وما حققته من حضور وازن داخل الهيئات القارية. معتبرة أن هذا الإنجاز يعكس ثقة الدول الإفريقية في الكفاءات الجزائرية وقدرتها على قيادة مؤسسات قارية هامة، متمنية له كامل النجاح في أداء مهامه بما يخدم مصالح إفريقيا ويعزز وحدتها.