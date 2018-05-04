عسلة: “أنا في نهاية عقدي.. لكن مازال باش نهدر على مستقبلي”

كشف حارس شبيبة القبائل، مليك عسلة، أنه يتواجد في نهاية عقده مع الشبيبة، لكن البطولة لم تنتهي بعد للحديث عن مستقبله.

وصرح عسلة للإذاعة الوطنية: “صحيح أنني في نهاية عقدي مع الشبيبة، لكن لازالت هناك مباريات مهمة في البطولة، قبل الحديث عن مستقبلي”.

وأضاف: “لا ندري ما يخبئه المستقبل، ربما سأبقى في فريقي شبيبة القبائل، الذي أحترمه كثيرا، وأحترم أنصاره”.

وبخصوص امكانية تتبعه خطى الحارسين عز الدين دوخة، ورايس مبولحي، بالالتحاق بإحدى البطولات الخليجة، كشف مليك عسلة.

“كنت من بين أوائل الحراس الجزائريين، الذين تحصلو على عروض من الأندية السعودية، لكنني رفضت الإنتقال أنذاك لأسباب خاصة”.