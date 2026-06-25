عسلة: “التعادل سيكون أحسن سيناريو للمنتخب الوطني ضد النمسا”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الدولي الجزائري الأسبق، ماليك عسلة، عن المواجهة المقلبة للمنتخب الوطني، ضد النمسا، لحساب كأس العالم، مبرزا صعوباتها، والحسابات الكبيرة التي تحملها.
وصرح عسلة، لتلفزيون “النهار”: “مباراة المنتخب الوطني ضد النمسا، ستكون جد صعبة، خاصة وأنها تملك خلفية تاريخية”.
كما أضاف: “لا المنتخب الوطني، ولا منتخب النمسا، يريد مواجهة منتخب اسبانيا في الدور المقبل، الكل يريد تفادي اسبانيا”.
وأردف: “علينا دخول مواجهة النمسا بنية تحقيق الفوز، وربما يمكننا لعب مباراة بطولية ضد المنتخبات الكبيرة، ومثل هذه المباريات هي التي يصنع من خلالها التاريخ”.
وأضاف حارس مرمى الخضر سابقا: “أحسن سيناريو بالنسبة لنا في مواجهة النمسا، هو التعادل، حتى نتمكن من تفادي منتخب اسبانيا”.
وختم ماليك عسلة: “أتمنى أن يظهر المنتخب الوطني شراسة أكبر في مبارياته المقبلة، ويكون حاضر ذهنيا”.
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