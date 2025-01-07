عسلة: “بن بوط الرقم واحد وأستغرب وصول حراس عاديين للمنتخب”

أكد الحارس السابق للمنتخب الوطني، مليك عسلة، بأن حامي عرين اتحاد العاصمة، أسامة بن بوط، يستحق مكانة أساسية في “الخضر” من دون منازع.

وفي تصريحات خص بها قناة “النهار” اليوم الثلاثاء، سُئل حارس نصر حسين داي السابق. عن مستقبل مرمى المنتخب. ورد: “المستقبل أمامكم. تكلمت منذ سنتين على حارس يستحق مكانة أساسية”.

وواصل عسلة: “إنه بن بوط، يلعب كؤوس إفريقية بشكل منتظم سواء مع شبيبة القبائل أو حاليا مع اتحاد العاصمة. يملك الخبرة ومباريات كثيرة إفريقية وألقاب، وأتساءل لما لا يُمنح فرصة”.

قبل أن يستدرك عسلة، الذي تألق سابقا بألوان شبيبة القبائل: “هناك حراس، أستغرب كيف وصلوا إلى المنتخب. وهو حراس عاديون في أنديتهم.. حقا الأمر غريب”.

مضيفا: “بن بوط، يجب أن يكون في المنتخب بحكم خبرته ومبارياته الإفريقية ومستوياته الثابتة. عليهم منحه الفرصة. متى سيلعب؟ هو يتألق منذ سنتين أو 3 سنوات”.

وختم عسلة: “لقد لعب نهائي إفريقي مع شبيبة القبائل. وتوج بلقين مع اتحاد العاصمة. هذا هو الحارس الذي نحتاجه. وحينما لا تُمنح الثقة فإن مشكل كبير لأي رياضي وخاصة لحارس المرمى”.