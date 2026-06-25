عسلة: “زيدان تلقى تكوين في المستوى وعليه إظهار ذلك في المباريات”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى حارس مرمى المنتخب الوطني سابقا، ماليك عسلة، رأيه بخصوص مردود مواطنه لوكا زيدان، رفقة الخضر في كأس العالم 2026.
وقال ماليك عسلة، بخصوص لزكا زيدان، في تصريح لتلفزيون “النهار”: “زيدان كان بامكانه تفادي تلقي عدة أهداف:.
كما أضاف: “زيدان لم يكن في تركيز كبير، كان بامكانه تفادي هدفين على الأقل ضد الأرجنتين، وهدف منتخب الأردن”.
وأردف: “لوكا زيدان استعانة بمختص نفسي، ونتمنى أن يفيده ذلك في قادم المباريات، ليقدم مباريات في المستوى مستقبلا”.
وتابع مليك عسلة: “زيدان تلقى تكوين في المستوى، في أندية كبيرة، لكن يجب عليه إظهار ذلك في المباريات”.
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