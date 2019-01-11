عسلة لـ”النهار”:” بلماضي يعرف الدوري السعودي ولا يحكم على اللاعبين بالهدرة فقط”

أكد الدولي الجزائري، مليك عسلة، حارس نادي الحزم السعودي، أن الناخب الوطني، يعطي أهمية كبيرة لجميع اللاعبين المحترفين في الخارج ومنح الفرصة للاعبين لم يكن يضن أنه سيستدعيهم للخضر.

وأوضح عسلة في حواره مع “النهار”، اليوم، أن الأفضلية التي يمتلكها اللاعبون المحترفون في الدوري السعودي هو معرفة بلماضي الجيد لهذه البطولة:”بلماضي لا يحكم على اللاعبين بالكلام فقط أو ينقلون له الأخبار من طرف أناس آخرين وهو يتابع البطولات، ما عليّ سوى العمل وإذا استدعاني الناخب الوطني فالله يبارك وساكون جاهز واذا لم يستدعيني سأواصل العمل بشكل عادي وكل شيء بالمكتوب”، وأضاف:”الأفضلية التي نمتلكها نحن المحترفون في السعودية أن بلماضي يعرف هذا الدوري ويعلم أنه هناك مستوى ولاعبين جيدين، واستدعى لاعبين لم يكن يضعهم أحد في الحسبان وأعطاهم فرصة اللعب وهذا أمر جيد”. تجدر الإشارة إلى أن عسلة تالق بشكل لافت للإنتباه منذ بداية الموسم الحالي في السعودية وحقق أرقام وإحصائيات جيدة جعلته يتربع على عرش أحسن حرّاس المرمى.