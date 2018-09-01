عسلة لـ”النهار”: بلماضي يملك الكارزيما وهو الأنسب لقيادة الخضر.. وسأعمل جاهدا للعودة”

كشف الحارس الدولي مليك عسلة، المحترف في نادي الحزم السعودي، أن اللاعب الجزائري يملك قيمة كبيرة في الدوري السعودي، الذي أكد أن مستواه أعلى من مستوى البطولة الجزائرية.

وأوضح عسلة أن تعيين بلماضي مدربا للمنتخب الوطني أمر جيد واعتبره الرجل المناسب، لامتلاكه الكاريزما، وأكد عسلة في حواره مع “النهار”، أمس، أنه سيعمل جاهدا للعودة إلى صفوف الخضر مستقبلا.

كيف ترى مستوى الدوري السعودي بعد ظهورك الأول في لقاء فريقك الحزم أمام الوحدة؟

أول مباراة لي في الدوري السعودي كانت صعبة أمام منافس قوي، هو نادي الوحدة الذي استقدم عدة لاعبين أجانب بارزين، الحمد لله أنني ظهرت بمستوى جيد وأعطيت كل ما أملك في هذه المباراة، الدوري السعودي تطور كثيرا وبطولة هذا الموسم ستكون صعبة بعد انتداب الأندية السعودية عدة لاعبين جيدين.

تألقت في أول ظهور لك وتمّ اختيارك أحسن لاعب في اللقاء الذي يضم لاعبين بارزين في الوحدة، ما تعليقك؟

التألق في أول مباراة ليس سهلا، وأتمنى أن يساعدني هذا الأداء في باقي المباريات، ويجب أن أقدم الأفضل مستقبلا، أما اختياري كأحسن لاعب في المباراة بوجود عناصر قوية وبارزة خصوصا في تشكيلة المنافس ستزيد من ثقل المسؤولية التي ستلقى على عاتقي لاحقا، على كل حال أديت واجبي فقط وتألقي سيحفزني أكثر لتقديم الأفضل.

كيف ترى البطولة السعودية مقارنة بالبطولة الجزائرية؟

الدوري السعودي تحسن كثيرا والمستوى فيه ارتفع خاصة بعد السماح لكل نادي بانتداب 8 أجانب، وعليه المنافسة ستكون صعبة بين الأندية، وفضلا عن هذا هناك عدة لاعبين بارزين تم استقدامهم من أوروبا ومختلف البطولات، في صورة غوميز، محمد موسى، لعموري، مرابط ومدربين معروفين مثل البرتغالي خورخي خيسوس، وهذا ما سيجعل المستوى عاليا ويتحسن أكثر مع مرور الوقت، كما أنه لا يمكننا المقارنة بين الدوريين الجزائري والسعودي من ناحية الإمكانيات، فمستوى الدوري السعودي عالي وأفضل من البطولة الجزائرية، البعض يستهزئ بالدوري السعودي وأقول لهم إن الإحتراف الحقيقي يوجد في السعودية.

عدد الجزائريين في السعودية ارتفع، هل اللاعب الجزائري يحظى بمكانة مرموقة لدى الجماهير؟

في الدوري السعودي حاليا، ومن ناحية المستوى، فإن اللاعبين البرازيليين في المرتبة الأولى ثم الجزائريون وبعدهم التونسيون، وعليه سمعة اللاعب الجزائري جيدة في السعودية وبدرجة أكبر حرّاس المرمى الذين لهم قيمة كبيرة.

كيف ترى تعيين جمال بلماضي على رأس المنتخب الوطني؟

إسناد مهمة تدريب الخضر لبلماضي أمر جيد، فهو يملك الخبرة الكافية سواء مع المنتخبات أو الأندية ولم ينقطع عن العمل منذ بدء مشواره التدريبي، فضلا عن هذا هو مدرب شاب ويملك كاريزما وسمعة طيبة ستسمح له بصنع الفارق مستقبلا، وعليه أرى فيه الرجل المناسب لقيادة الخضر.

بلماضي أعاد مبولحي ودوخة للخضر، هل تنتظر استدعاءك مستقبلا خاصة بعد تألقك؟

أولا أمر جيد أن بلماضي استدعى مجددا الثنائي مبولحي ودوخة اللذين يستحقان التواجد في صفوف الخضر، سواء دوخة الذي تألق كثيرا الموسم الفارط أو مبولحي الذي يملك مكانة في المنتخب، أما فيما يخص إمكانية استدعائي مجددا فأكيد سأعمل من أجل العودة إلى المنتخب خصوصا وأن حديث بلماضي عن فتحه الأبواب سيسمح بخلق المنافسة بين جميع اللاعبين للظفر بمكانة، كلامه سيجعل كل اللاعبين سواسية، وشخصيا أقنعني حديثه كثيرا وزيادة عن هذا أي لاعب يطمح للتواجد مع المنتخب الوطني.