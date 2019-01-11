عسلة لـ”النهار”:” في السعودية يوجد حراس مرمى جيدين وهذا هو سرّ تألقي”

كشف الدولي الجزائري، مليك عسلة، حارس نادي الحزم السعودي، أن تألقه منذ بداية الموسم الحالي مع فريقه يعود لتوفر جميع ظروف العمل وغياب الضغط السلبي الذي يفرض دائما على اللاعبين.

وأوضح عسلة في حواره مع “النهار”، اليوم، أنه ليس من السهل تماما فرض حارس مرمى نفسه في السعودية بسبب تواجد العديد من حراس المرمى أوروبين ومن جنسيات مختلفة يملكون مستوى جيد:”أنا أعمل وأؤدي واجبي مع الحزم وسرّ تألقي هذا الموسم هو وجود جميع ظروف العمل والتدريبات والهدوء، يوجد فقط ضغط من الإدارة وهو ضغط رياضي يتجلى في تحقيق نتائج إيجابية والوصول لأهداف الفريق فقط، ليس هناك ضغط شارع أو أنصار ونعمل دائما ونرّكز فقط على النتائج”، وأضاف:” فرضت نفسي بفضل تجربتي في البطولة الجزائرية وليس من السهل أن تفرض نفسك لأنه يوجد في السعودية حراس مرمى استقدمتهم مختلف الأندية من هولندا وإنجلترا والبرازيل وهم حراس جيدين”. هذا وكان عسلة قد إنضم الصيف الفارط إلى نادي الحزم قادما من شبيبة القبائل، ووقع في صفوفه على عقد يمتد لموسم واحد قابل للتجديد. عبد المالك عداد