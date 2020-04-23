عسلة: “مبولحي من أفضل الحراس في تاريخ الجزائر”

أشاد “مليك عسلة” بحارس الخضر، “رايس مبولحي”، مؤكدا أن هذا الاخير من بين أفضل الحراس الذين مروا على المنتخب الجزائري.

وقال “علسة” في تصريحاته من خلال بث مباشر عبر حسابه في “الانستغرام”: “مبولحي حارس مرمى كبير جدا، هو من بين أفضل الحراس الذين مروا على المنتخب”.

وأضاف: “لعب إلى جانبه وأعرف جيدا قدراته، لقد أنقذ الجزائر في العديد من المباريات وساهم بمردوده الكبير في فوز الخضر في أكثر من مناسبة”.

وختم كلامه: “نجح في صنع صورة جيدة لنفسه في الدوري السعودي بعد أن لم يجد الدعم أبدا في الأندية التي لعب لها”.