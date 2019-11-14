عسلة: “هناك فرق كبير بين الدوري السعودي والدوري الجزائري” !

كشف حارس الحزم “ماليك عسلة” أن هناك فوارق كبيرة بين الدوري السعودي والدوري الجزائري خاصة من ناحية الإمكانيات.

وقال “عسلة” في تصريحاته: “أفضل شيء في الدوري السعودي هو عندما تواجه الأندية الكبيرة، فيها حضور جماهير كبير وفيه نجوم كبيرة”.

وأضاف: “الدوري الجزائري والدوري السعودي فيه اختلاف خاصة من ناحية الإمكانيات واللاعبين والحمد لله كانت لي الفرصة للعب في السعودية”.