عسلة: “هناك فرق كبير بين الدوري السعودي والدوري الجزائري” !

كشف حارس الحزم “ماليك عسلة” أن هناك فوارق كبيرة بين الدوري السعودي والدوري الجزائري خاصة من ناحية الإمكانيات.
وقال “عسلة” في تصريحاته: “أفضل شيء في الدوري السعودي هو عندما تواجه الأندية الكبيرة، فيها حضور جماهير كبير وفيه نجوم كبيرة”.
وأضاف: “الدوري الجزائري والدوري السعودي فيه اختلاف خاصة من ناحية الإمكانيات واللاعبين والحمد لله كانت لي الفرصة للعب في السعودية”.
مالك عسلة: هناك العديد من الفوارق بين #الدوري_السعودي والجزائري لاسيما من ناحية الإمكانيات واللاعبين التي يزخر بها الدوري السعودي.#واس_رياضي pic.twitter.com/nmboU6Bk07
— واس الرياضي (@SPA_Spor) November 13, 2019
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