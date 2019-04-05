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“عسلة” يبعث رسالة مُشفرة لبلماضي برقم قياسي في السعودية !!

الرياضة
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“عسلة” يبعث رسالة مُشفرة لبلماضي برقم قياسي في السعودية !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

واصل الحارس الدولي الجزائري “ماليك عسلة” تألقه مع فريقه “الحزم” في الدوري السعودي للمحترفين أمس الخميس.

ورغم هزيمة فريقه ضد “الهلال” بثلاثية لهدفين إلا أن حارس النصرية السابق أصبح أول حارس يصل ل100 تصدي هذا الموسم في الدوري السعودي.

حيث وصل “عسلة” للتصدي رقم 108 أمس بعد أن أوقف 7 تسديدات كان ورائها “جيوفينكو” “غوميز” ونجوم الهلال.

ويُعتبر مُعدل تصديات “ماليك” الأحسن في السعودية هذا الموسم ب4.16 تصدي في كل لقاء من أصل 26 مباراة خاضها.

وصد “عسلة” 68 تسديدة جاءت من داخل منطقة العمليات مُحتلا المركز الأول كما يُعتبر أكثر من تصدى لركلات الترجيح بركلتين.


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