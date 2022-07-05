عسلة يتعاقد مع نادي الخلود السعودي

أعلن نادي الخلود الناشط في الدوري الدرجة الثانية السعودية، عن تعاقده مع الحارس الدولي الجزائري السابق، مليك عسلة.

وأعلن النادي السعودي أمسية الأمس الإثنين، عبر حسابه الرسمي عبر تويتر، عن تعاقده مع حارس النصرية السابق عسلة لموسم واحد.

وكتب حساب النادي عبر تويتر:” مليك يحمي عرين فخر الرس”.

وأضاف في التغريدة:” أنهى مجلس إدارة نادي الخلود إجراءات التعاقد مع الحارس الدولي الجزائري مليك عسلة لموسم واحد”.