عسلة يكشف عن تلقيه استدعاء من الخضر

الرياضة
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عسلة يكشف عن تلقيه استدعاء من الخضر
بقلم كريم.تيغرمت

أكد الدولي الجزائري ماليك عسلة، حارس نادي الحزم السعودي، تمسكه بطموح العودة لصفوف المنتخب الوطني، كما كشف عن تلقيه استدعاء من الخضر مؤخرا.

وصرح مليك عسلة، في هذا الخصوص، للتلفزيون العمومي الجزائري: “طموحي الشخصي هو العودة للمنتخب الوطني”.

وأضاف حارس الحزم: “تلقيت استدعاء من المنتخب الوطني قبل بداية جائحة كورونا، لكن تأجل كل شيء بسبب بالنظر الظروف الصحية، وتوقف الرحلات الجوية”

وتابع عسلة مليك: “استدعائي مجددا من طرف المنتخب الوطني، يعني أنني لازلت في أدخل في الحسابات، ويجب علي مواصلة العمل والإنتظام في الآداء”.


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