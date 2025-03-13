عسلة: “أرغب في رؤية بلايلي مع المنتخب وهذا هو شرط التتويج بكأس إفريقيا”

تحدّث الحارس الدولي السابق، ماليك عسلة، عن حظوظ المنتخب الوطني في التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2025.

وصرّح عسلة لموقع أفريكا فوت يونايتد: “لدينا منتخب جيد يتكوّن من لاعبين شبان وموهوبين، إلى جانب لاعبين ذوي خبرة، على رأسهم القائد رياض محرز”.

وأضاف: “أرغب في رؤية يوسف بلايلي مع المنتخب الوطني، لأنه في قمة مستواه مع الترجي التونسي. يمكنه أن يقدم الإضافة للمنتخب، لذا فأنا مع عودته إلى الخضر”.

وأكد عسلة على أهمية الجانب النفسي قائلاً: “في كأس أمم إفريقيا 2025، أصرّ بشدة على الجانب النفسي، لأنه إذا كنا أقوياء ذهنياً، فسنتمكن من تحقيق اللقب الإفريقي”.

وفي ما يتعلق بحراسة المرمى، يرى عسلة أن أليكسيس قندوز سيكون الخيار الأول، خاصة بعد أدائه الجيد في آخر معسكر للخضر. وأضاف: “سيتم استدعاء كل من أنتوني ماندريا وأسامة بن بوط أيضاً. الأول لديه خبرة سابقة في المنتخب، بينما اكتسب بن بوط تجربة إفريقية مع اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل”.

واختتم عسلة تصريحه قائلاً: “أنا مقتنع بأن كل واحد من هؤلاء الحراس الثلاثة سيقدم أفضل ما لديه وسيساهم في تقديم الإضافة المنتظرة، سواء في تصفيات كأس العالم 2026 أو خلال كأس أمم إفريقيا 2025”.