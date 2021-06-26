عشاء محرز وهالاند كلفه نصف مليون أورو واللاعب النرويجي ينفي!

كشفت تقارير إعلامية يونانية أن تكلفة عشاء اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند مع اللاعب الجزائري رياض محرز. وأصدقائه بجزيرة ماكينوس اليونانية قدرت بنصف مليون أورو.

وذكرت صحيفة “سبورتيم” اليونانية أن اللاعب النرويجي دفع مبلغ ضخم يقدر بنصف مليون أورو ما يعادل 10 ملايير سنتيم جزائري. في حفل لمدة ساعات فقط بالإضافة الى إكرامية قدرها 30 ألف أورو للوظفين.

وصرح صحفي يدعي ستيفان بينكوفسكي (يوناني الجنسية) أن هالاند تعامل بسخاء مع كل الموظفين بالمطعم، ليرد عليه مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني بطريقة ساخرة ” يبدو أنهم نشوا إحتساب الأطباق الرئيسية” .