عشائر وادي ميزاب يهنئون تبون لانتخابه رئيسا للجمهورية

هنأت الهيئة العليا لاعيان عشائر وادي ميزاب، اليوم الاثنين، عبد المجيد تبون، لانتخابه رئيسا للجمهورية.

وجاء في البيان “نتقدم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية وحصولكم على ثقة الشعب الجزائري، لتحملكم مسؤولية قيادة وطننا الحبيب، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها”.

وأكد مجلس الشيخ با عبد الرحمان الكرثي، المساهمة في نهضة الجزائر تحت قيادة الرئيس المنتخب، عبد المجيد تبون.

كما هنأ اخموك محمد، احد اعيان منطقة الاهقار بتمنراست، الرئيس المنتخب، عبد المجيد تبون، لنيله ثقة الملايين من الشعب الجزائري .