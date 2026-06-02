عشاق السرعة على موعد مع برنامج متنوع بـ “تيبازة بارك”

تستعد حلبة “تيبازة بارك” لاحتضان واحد من أبرز الأحداث المخصصة لعشاق الرياضات الميكانيكية في الجزائر، وذلك من خلال تنظيم فعاليات “MZ Racing Cup 2026” هذا الخميس، بمبادرة من شركة MZ Motors وبالتعاون مع الفيدرالية الجزائرية للرياضات الميكانيكية.

وسيكون الجمهور على موعد مع برنامج متنوع ينطلق من الساعة العاشرة صباحًا إلى غاية الرابعة عصرًا، يتضمن سباقات سرعة فردية، وسباقات تحمل جماعية. إلى جانب عروض استعراضية “Proto Show” تبرز قدرات المركبات المشاركة ومهارات السائقين على المضمار.

وتتيح التظاهرة للزوار فرصة خوض تجارب ميدانية واكتشاف عالم سباقات السيارات عن قرب. من خلال فقرات “Baptêmes” التي تمنح الحضور تجربة فريدة وسط أجواء مليئة بالحماس والتشويق.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الرياضات الميكانيكية في الجزائر وتشجيع المواهب المحلية. فضلاً عن توفير فضاء يجمع بين المنافسة الرياضية والعروض الترفيهية لعشاق السرعة.

ومن المنتظر أن تستقطب التظاهرة حضورًا جماهيريًا معتبرًا. خاصة في ظل الاهتمام المتزايد برياضة السيارات، ما يجعل من حلبة “تيبازة بارك” قبلة لمحبي الإثارة يوم الخميس.