عشاق السماء على موعد مع مشهد فلكي رائع اليوم

ستشهد السماء اليوم الثلاثاء ظاهرة فلكية رائعة بعد وقت قصير من غروب الشمس، حوالي الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي.

وحسبما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، أن عشاق السماء سيتمكنون من مشاهدة اقتران ظاهري جميل بين كوكبي الزهرة والمشتري بالعين المجردة. وذلك في جهة الأفق الغربي.

وسيكون البعد الزاوي بين مركزي الكوكبين حوالي 1.6 درجة، بينما سيرتفعان إلى نحو 25 درجة فوق الأفق. كما سيكون كوكب عطارد، وهو أقل لمعانًا بقليل. مرئيًا أيضًا على ارتفاع يقارب 15 درجة فوق الأفق. مما سيضفي على سماء بداية المساء مشهدا فلكيا رائعا.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور