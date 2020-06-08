عشايبو لـ”النهار اونلاين”: قدمت طلبا للحكومة لاسترجاع علامة كيا.. وهكذا ستنخفض أسعار السيارات

كشف رجل الأعمال، عبد الرحمن عشايبو، صاحب علامة “كيا” سابقا، إنه قدم طلبا للحكومة من أجل استرجاع التمثيل الحصري لعلامة “كيا”.

وكانت علامة “كيا” قد سحبت من رجل الأعمال عشايبو لصالح متعامل آخر، بعد 20 سنة من النشاط في هذا الميدان.

وقال عشايبو في اتصال مع “النهار أونلاين”، إنه قدم طلبا للحكومة من أجل استرجاع الإعتماد الخاص بتسويق مركبات علامة “كيا” في الجزائر، مؤكدا بأن له ثقة كبيرة في الحكومة الحالية وفي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

بالموازاة مع ذلك، يرى عشايبو إن انخفاض قيمة الدينار، تسببت في ارتفاع أسعار السيارات، مؤكدا بأن اعتماد نسبة ضريبة محددة وغير متغيرة سيساهم في انخفاض الأسعار.

وأضاف ذات المتحدث أنه يمكن إعتماد قيمة ضريبة تتراوح مابين 10 و20 مليون سنتيم على السيارات التي تصل إلى 100 مليون سنتيم ويتم رفعها بالنسبة للسيارات الفخمة.