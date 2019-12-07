عشايبو يعرض التفاصيل الخاصة بشركته ويتهم أويحيى..سلال وبوشوارب

يعرض في هذه الأثناء رجل الأعمال، عبد الرحمان عشايبو، تفاصيل شركته على قاضي محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

وقال عشايبو، إنه تم بيع أزيد من من 500 الف سيارة من 1999 الى غاية 2017، عبر 37 نقطة بيع معتمدة.

وأشار أنه تم دفع 42 مليار دينار لمصالح الضرائب، ناهيك عن تشغيل حوالي 850 عامل من الاطارات، و850 اليد العاملة والاطارات والمسيرين.

وأفاد أنه تم تقديم الملف كاملا للوزارة الأولى، من أجل الاستثمار في 18 سبتمبر 2016، وتم منحه للوزير الأسبق، عبد المالك سلال.

وأضاف “عضو اللجنة التقنية امين تيرة الذي كان مكلف بالملفات التقنية، و كان يعمل وفق تعليمات بوشوارب هو سبب اقصائنا”.

وقال “بوشوارب هو من حطمنا، نحن لدينا 17 سنة في بيع السيارات ونشاط قطع الغيار، ومنح الاعتماد لأناس من خارج القطاع لا يحوزون على التجربة، بوشوارب هو من كان يعرقل ملفاتنا وكتبنا لسلال، لكنه لم يفعل شيئا”.

وأوضح عشايبو، أنه كتب للوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، 4 رسائل، وعرض كل التفاصيل، لكنه لم يرد عليه ولم يتدخل.

وعبر عشايبو عن سعادته من تحقيق العدالة، بعد 4 سنوات من الظلم والحقرة.

وأكد رجل الأعمال أنه عميد وكلاء السيارات منذ 1996، وكان ممثلا لـ 7 علامات، من بينها ايسيزي تركيا، حيث تم توزيع 10 آلاف حافلة.

وبالنسبة لسوزوكي ماروتي، فقد تم بيع 200 الف سيارة ماروتي، بعدها فورد، حيث تم اختياره سنة 2002، ومجمع سيفيتال كممثلين لعلامة فورد في الجزائر، وبيعت منها 7 الاف سيارة.

وأضاف عشايبو ” في 2014 بوشوارب شرع في تحطيمنا، ولم يجب عن ملفاتنا بخصوص الاستثمار، تركت لهم كيا وبعدها اقصوني من استيراد 6 علامات، وحرموني من كل ملفات الاستثمار بخصوص باقي العلامات”.

وأورد “حطمونا ولدي 7 كغ من الوثائق لأواجه بها اويحيى، لكن سلال قام بعمله وتدخل لدى بوشوارب، وأجاب عن طلبنا وقال لنا بانه لا يمكن ان يتحكم في بوشوارب”.

وكشف عشايبو، أنه كتب للوزير الأول الأسبق، عبد المجيد تبون، وقام بالرد عليه، حيث استقبله بدة الما كان وزيرا للصناعة.

وأضاف عشايبو “انا لدي سلاح واحد وهو القلم، انا اكتب ولم اتركهم يحطمونني”.

وأشار أنه كان يلتزم بدفع ضرائبه، وفي 2016 وضع ملفا لتركيب سيارات فورد ومنحوا لعيسيو الذي لا يحوز على اي تجربة في هذا المجال.

وكشف عشايبو “كان لدي لقاء مع المدير التنفيذي لفورد في 2015 وبوشوارب أودع طلبا في نفس اليوم للقاء المدير التنفيذي لفورد، هذا الأخير استغرب مما فعله بوشوارب، وقال لي: ماذا افعل مع وزيركم لا يريد ان تعملوا معنا”.

وأضاف “ارتفاع اسعار السيارات سببه بوشوارب، تركيب السيارات كارثة على اقتصاد الجزائر وckdو skd كارثة، يمكنني ان اجلب سيارة بيكانتو وادفع الضراب وأبيعها بنفس سعر مصنع باتنة، على عكسهم هم لا يدفعون الضرائب والرسوم”.

وقال ” كيا اخبرونا بان السلطات الجزائرية لا تريد ان تستثمر معنا وتريد عرباوي، بوشوارب كان يقوم بأعمال شيطانية، وعرباوي طلب مني أن أصبح وكيله المعتمد، فقلت له كيف بعد 20 سنة نشاط اصبح وكيلا معتمدا لك انت، لا علاقة لك بالقطاع”.

وأورد “تكبدت خسائر كبيرة، دفعت للعمال الذين سرحتهم 6 أشهر، و 60 عامل تابعوني في العدالة وتم تعويضهم كلهم”.

وتحدث عشايبو عن لقاءه مع رجل الاعمال عرباوي، والذي عرض عليه المساعدة كي لا يسرح العمال.

وقال عرباوي “صحيح تناولت الغداء مع عشايبو، وعرضت عليه المساعدة لكي لا يسرح العمال، وعرضت عليه ان يصبح وكيل معتمد لكيا، وقمت بكراء عليه قاعات عرض بوهران”.

وأضاف عرباوي “عشايبو لم يكن مقتنع بتصنيع السيارات، وأراد البقاء في الاستيراد”.

وأضاف “بعد 4 اشهر من تاريخ ايداع الملف تحصلت على وصل ايداع، منحوني كوطة لاستيراد 8 الاف سيارة في 2016، وكانوا يعرقلون تسوية الوثائق الادارية الخاصة بالسيارات التي نستوردها، حيث يستغرقون مدة 3 اشهر لتسوية ملف يارة واحدة”.

استدعاء عمر اقادير مدير الترقية الصناعية بوزارة الصناعة

صرح عمر اقادير، مدير الترقية الصناعية بوزارة الصناعة، أن قدم ملف عشايبو للجنة التقنية، وأمين تيرة عضو اللجنة التقنية امر باستقبال ملف عشايبو.

وأضاف “السكرتيرة رفضت وضع ختم استقبال ملف عشايبوـ وقالت لي انها تلقت تعليمات بان لا تضع ختم الاستقبال”.

وأورد “أمين تيرة عضو اللجنة قال لي إنه لن يتم وضع ختم الاستقبال الى غاية قبول الملف”.

وأكد أقادير، أنه أخبر عشايبو بما حدث والذي شكك في الأمر”.

وأوضح الشاهد أن امين تيرة قال لعشايبو ملفك مقبول من الجهة القانونية والتقنية.

وأضاف “عدت لامين تيرة وأخبرته أين ملف عشايبو بعد الافراج عن القائمة الاولى، الكوريون راسلوا وزارة الصناعة واكدوا بانهم يريدون التعامل مع عشايبو لانه جاد في عمله، بعدها بأيام منحوا كيا لعرباوي”.

أمين تيرة: سلال لم يأمرني برفض ملف عشايبو

أكد أمين تيرة أنه ليس مكلفا باستقبال الملفات، حيث تودع على مستوى اللجنة بديوان الوزير أو بمكتب التنظيم.

وأشار ” التقيت بعشايبو وأوصلته لمكتب التنظيم لدى السكرتيرة لكي يودع الملف، لم اتلق اي تعليمات برفض ملف عشايبو، وليس من مهام السكرتيرات التصديق باستقبال الملفات الموجهة لبوشوارب”.

ونفى تيرة تلقي اتصال من الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال لرفض ملف عشايبو.

امين سلامي: بوشوارب كان يرفض الختم على استقبال الملفات الموجهة اليه

كشف امين سلامي، اطار بوزارة الصناعة، أن وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب كان يرفض الختم على استقبال الملفات الموجهة اليه.

القاضي : كيف كنتم تردون على الملفات الموجودة على مستوى مصالحكم ؟

امين سلامي: لا يمكن للمستثمرين الوصول لمكتب الوزير بوشوارب، والسكرتيرة هي من كانت مكلفة بهذه العملية.