عشت معه أجمل أيام عمري وهو اليوم يتسبب في قهري

سيدتي،لملمت أشلائي المبعثرة وحاولت أن استجمع قواي حتى أبثّ بين يديك ما يقض مضجعي ويدمي فؤادي، فكربي والله وحده الذي يعلم شديد وكبير. كيف لا وأنا إمرأة شريفة عفيفة طاهرة، جبلت على مكارم الأخلاق وحسن التربية وبالرغم من كل المآسي التي لوّنت ربيع عمري. إلا أنني لم أفقد الأمل وإعتصمت بحبل الله طالبة الفرج.

عشت معه أجمل أيام عمري وهو اليوم يتسبب في قهري

عشت طفولة إختلط فيها اليتم بالحرمان وقلة الحيلة، أمي المسكينة لم تتوانى بالرغم من ضعفها على حمايتي وجعلي أحس بالإستقرار. إلا أنه وكما يقال فاقد الشيء لا يعطيه تزوجت طالبة الستر والحماية، وتوسّمت في الزوج المتدين أن يعوضني يتم الأب. ويجعلني الأولى والأخيرة في حياته، إلا أن الأمر لم يكن أبدا على ذات النحو.مشكلتي التّي أتخبط فيها تكمن أن زوجي يتهمني في شرفي ويؤكد لي من أنني على علاقة بالعديد من الرجال.

الله وحده أعلم من أنني لست كذلك، وجدران بيتي تشهد على عفتي وطهارتي فأنا لا يمكنني باي حال من الأحوال أن أدنس شرف الرجل الذي منحني إسمه، خاصة وأنه تقيّ وصاحب سمعة حسنة.

عشت معه أجمل أيام عمري

اليوم أحيا سيدتي هجر زوجي الذي لم يأتي إلى البيت وخيرني بين البقاء تحت ظل الهجران. أو أن أنصرف إلى بيت أهلي محمّلة بخيبة أمل كبيرة يزينها لقب المطلقة. لأنني خنت العهد.لست اقدر على التحمل خاصة في سني هذا وقد عانقت العقد الخامس، كما وأنني أم لأبناء لا اريد لهم أن ينهاروا أكثر من هذا فشهادة والدهم التقي الورع .كانت كفيلة بردم صورة الأم الحنون التي تخاف حتى من ظلها.

عشت معه أجمل أيام عمري

أعاني ليل نهار من هذا الإتهام الذي لم يزدني إلا إصطبارا ، حيث أنني أناجي الله في عتمة الليل أن ينير دربي ويفرج عنيّ قد تعتبرين سيدتي أن ما أحسه هين، لكن مصابي كبير والله أعلم بحالي، فما السبيل للخروج من هذه الورطة؟

أم يوسف من الغرب الجزائري.

الرد:

أحسست من خلال كلماتك حجم الألم والإنهيار النفسي الذي ألمّ بك جرّاء هذا المصاب. الذي لم يكن ليكون بهذه الوطأة لولا أنه أتاك من زوجك الذي كنت تتوقين إلى أن يعم الإستقرار حياتك إلى جانبه.

لمست من خلال مكالمتك إنهزاميتك وعدم محاولتك الدفاع عن نفسك. وتبرئتها من هذا الإتهام، كما أنني إحترت من زوجك الذي جعل من الهجران سبيلا للهروب من مواجهة قد تكون كفيلة برأب الصدع الموجود بينكما.

عشت معه أجمل أيام عمري

ليس لديك دليل دامغ يؤكد إرتكابك للجرم ، حيث أن ما أخبرك به زوجك من معاقرتك الرجال في عقر داره قد يكون من فرط الوساوس التي قد خيمت على أفكاره، خاصة أمام ما نسمعه من قضايا الشرف وبعض الزوجات سامحهن الله اللواتي سولت لهن أنفسهن العبث بسمعة وإسم أزواجهن.

إستسلمت للبكاء وجعلت من أبنائك يصدقّون أنك سيئة، لم تحاربي ولم تنتفضي وقبلت بالأمر الواقع وكأنك أنت أيضا سلّمت بأنك لوثت شرف رفيق دربك. حريّ بك سيدتي أن تبحثي عن زوجك وتطلبي منه بإلحاح اللقاء حتى تتناقشا، فرجل متدين مثله لا يمكن أن يرمي عليك بأصابع الإتهام بلا سبب. قد يكون متعبا نفسيا، وقد تكون في قلبه هواجس بدديها أنت بتذكيره بأجمل لحظات العمر التي جمعت بينكما، أكدي له من أنك مستعدة للبدء معه من جديد. وكأن شيء من هذه الإتهامات الباطلة التي رماك بها لم يكن.