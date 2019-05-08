عشرات الآلاف من الطلبة في مسيرات..”يا الحكومة ديڤاج”

شدّدوا على أن مسيراتهم لن تتوقف طيلة شهر رمضان

مسيرات حاشدة للطلبة .. «جيــــش شعـــــب خــــاوة خـــــاوة ونحـــاسبـــو العصــابـــــة»

طلبة البويرة بشعار.. «صايمين فاطرين ما ناش حابسين»

نظم، أمس، الآلاف من الطلبة مسيرات حاشدة في مختلف الولايات على غرار قسنطينة وسطيف وتيزي وزو، بالإضافة إلى ولاية بلعباس.

للمطالة برحيل بقايا أفراد العصابة وأوجه نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدين بأن مسيراتهم ستستمر طيلة شهر رمضان.

وما بعد شهر رمضان إلى غاية رحيل كل المرفوضين شعبيا، وعلى رأسهم نور الدين بدوي وحكومته الحالية.

الطلبة ينظمون مسيرة للمطالبة برحيل بقايا «العصابة» في قسنطينة

شارك، أمس، المئات من الطلبة في مسيرة جابت شوارع وسط مدينة قسنطينة، تخللتها وقفة أمام قصر الثقافة محمد العيد آل خليفة.

مصرّين على مواصلة الحراك خلال شهر رمضان إلى حين تحقيق كل المطالب الشعبية وعلى رأسها تنحي كل الشخصيات المحسوبة على نظام بوتفليقة التي لازالت في الحكم ومحاسبتها.

مؤكدين من خلال اللافتات والشعارات التي رددوها، مواصلتهم الإضراب عن الدراسة بمختلف المعاهد والكليات الموزعة عبر إقليم الولاية قسنطينة.

حيث كانوا قد شلوا على مدار الأسابيع المنقضية نشاط الدراسة دعما لذات المطالب، معتبرين ذلك بمثابة الواجب الوطني من أجل الضغط.

لتحقيق أهداف الحراك وإعطاء الفرصة لشخصيات وطنية «نظيفة» يمكنها قيادة المرحلة الراهنة، إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة.

طلبة سيدي بلعباس في أول مسيرة رمضانية لإسقاط حكومة بدوي

في ذات السياق، خرج طلبة جامعة الجيلالي اليابس بولاية سيدي بلعباس في مسيرة سلمية، أمس، هي الأولى في هذا الشهر المبارك.

حيث كانت الفرصة لطلاب الجامعة بتدشين أول مسيرة بساحة أول نوفمبر من أجل رحيل رموز النظام وتحرك العدالة لمعاقبة رموز الفساد.

الطلبة لم تمنعهم الأجواء شبه الحارة التي ميزت ولاية سيدي بلعباس من أجل مواصلة الحراك الشعبي حتى سقوط حكومة بدوي.

التي طالبوا برحيلها الفوري وكذا تسليط عقوبات على كل من نهبوا أموال الشعب.

طلبة تيزي وزو يخرجون في مسيرة الثلاثاء 12

خرج انطلاقا، من ظهيرة أمس، مئات الطلبة الجامعيين في مسيرة سلمية شارك فيها المئات بولاية تيزي وزو، وقد انطلقت المسيرة رقم 12 ليوم الثلاثاء.

التي تزامنت مع اليوم الثاني لشهر رمضان المبارك والأولى من نوعها منذ حلول هذا الضيف الكريم، كما جرت العادة من جامعة مولود معمري مرورا بأبرز الشوارع الرئيسية.

رافعين الرايات الوطنية وراية الهوية الأمازيغية، مرددين شعارات تطالب برحيل ما تبقى من النظام الحالي.

طلبة سطيف يواصلون مسيراتهم السلمية ويطالبون القضاة بمحاسبة العصابة

خرج، صباح أمس، طلبة جامعتي سطيف 1 و2 للتظاهر في وسط المدينة ضد رموز النظام الحالي وضد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح والوزير الأول بدوي وحكومته.

مطالبين بتنحيتهم وبذلك يكون الطلبة قد سجلوا أولى مسيرات الحراك في ثاني أيام رمضان بولاية سطيف.

رغم ارتفاع درجات الحرارة وبدء شهر رمضان وتخوف الكثيرين من تراجع وتوقف الحراك الشعبي بسبب الصيام.

وتنقل الطلبة المحتجون من أمام مقر ولاية سطيف في مسيرة شارك فيها عدد من الأساتدة الجامعيين وتوقفوا أمام النصب التذكاري للشهيد «سعال بوزيد» دقيقة صمت.

ترحما على أرواح الشهداء، بعدها توجهوا إلى مجلس قضاء سطيف، حيث تجمعوا هناك وطالبوا القضاة بمحاسبة كل فرد من أفراد العصابة.

مرددين شعارات «حكومة فاسدة وعدالة نايمة»، «الجيش الشعب معاكم يا القضاة ونحاسبوا العصابات»، كما رددوا أناشيد وطنية وواصلوا السير إلى غاية مقر ولاية سطيف.

طلبة جامعة مستغانم يواصلون مسيرات الحراك

واصل، أمس، ورغم أجواء رمضان وارتفاع نسبي لمعدل درجات الحرارة، طلبة جامعة مستغانم في مسيرة لهم امتدادا للحراك الطلابي المتواصل، منذ شهر فيفري المنصرم.

وهم يحملون الرايات الوطنية ومرددين شعارات تطالب بتنحي بقايا النظام السابق وملحين على ضرورة رحيل رئيس الدولة والوزير الأول وحكومته.

المسيرة جابت الشوارع الرئيسية لمدينة مستغانم، فيما التحق بها جموع المواطنين .

الذي عبّروا بدورهم عن تضامنهم مع الطلبة للتأكيد على أجواء التضامن والتلاحم المستمر إلى حين سقوط رؤوس الفساد ومحاسبتهم.

وأجمع الطلبة المحتجون على أن «الشعب والجيش خاوة خاوة»، مطالبين بترسيخ قيم الديمقراطية وأسس العدالة الاجتماعية.

مع تحرير الاقتصاد لتحقيق نهضة شاملة ترتقي بالبلاد إلى محفل الدول المتقدمة، وهي الأحلام التي يتطلع إليها الطلبة.