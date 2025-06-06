عشرات الآلاف يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف من المصلين، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الأضحى المبارك، في المسجد الأقصى المبارك.

ورغم تضييقات الاحتلال ومستعمريه، علّت التكبيرات إيذانًا بحلول أول أيام العيد، وسط حشود كبيرة من المصلين.

وقام مستعمرون بحركات استفزازية بحق المصلين الخارجين من المسجد الأقصى، سواء بالغناء، أو بالهتافات.

وامتلأت باحات المسجد بالمصلين وسط أجواء روحانية مميزة، رغم القيود والإجراءات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على مداخل البلدة القديمة، وأبواب المسجد.

وانتشر المصلون في ساحات المسجد منذ ساعات الفجر، بينما تولت لجان النظام التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية تنظيم حركة الدخول والخروج.