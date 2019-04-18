عشرات الإصابات إثر خروج قطار عن مساره في مصر

قالت هيئة السكة الحديد بكفر الشيخ في مصر ، بأن القطار المتجه من كفر الشيخ إلى بيلا، انحرف عن مساره عند قرية أبو تمادة.

وأضاف المصدر لجريدة “الوطن” المصرية، أن قيادات الشرطة والمحافظة انتقلت إلى مكان الحادث، فضلا عن انتقال سيارات الإسعاف.

ووفقا لصحيفة مصراوي، أعلنت مصادر طبية بوزارة الصحة، أن حادث انحراف عربة من قطار كفر الشيخ، أسفر عن إصابة 30 راكبا حتى الآن.

وأضاف المصدر، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لافتا إلى أن اصاباتهم خفيفة وعبارة عن كدمات ورضوض وكسور.

وأشار إلى الدفع بنحو 10 عربات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، مع رفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى.