عشرات البطالين يعتصمون أمام محطة ضخ الغاز بالأبيض سيد الشيخ في البيض

نصبوا خيما بقربها وطالبوا بالتحقيق في طرق التوظيف بها

دخل العشرات من الشباب البطال من دائرة الأبيض سيدي الشيخ، ومنذ ثلاثة أيام متتالية، في اعتصام وإضراب بمنطقة المنحر حوالي 20 كلم عن مقر الدائرة، مطالبين بالشفافية في التشغيل في مؤسسة «سوناطرك» وشركة نقل الغاز التابعة لولاية تلمسان.

«النهار» تنقلت إلى المنطقة، أين وقفت على هذا الاحتجاج وأسبابه، حيث أكد المحتجون أن الشركة تقوم بنقل عمال من منطقة تلمسان إلى دائرة الأبيض سيدي الشيخ من دون مرورها على وكالة التشغيل، مما اعتبره المحتجون تحايلا لتوظيف أبناء مناطق أخرى دون أبناء منطقة الأبيض سيدي الشيخ وبلدياتها، وخرقا لتعليمات الوزارة الأولى رغم معاناتهم من البطالة.

الشباب المحتجون أكدوا أنهم في اعتصام منذ 5 أيام متتالية بالمنطقة، ناصبين خيما أمام المحطة رقم ثلاثة لضخ البترول، مطالبين بلجنة تحقيق في القضية وقضايا التشغيل الأخرى، كما أكد هؤلاء أنهم معتصمون إلى غاية فتح تحقيق في عملية التوظيف بهذه المحطة.

مسؤول من الوكالة الفرعية للتشغيل بدائرة الأبيض سيدي الشيخ، وعن القضية كشفت لـ«النهار» أن الوكالة ليس لها دخل في عملية نقل الموظفين من قبل هذه الشركة وأن الأمر لا يعنيها، في حين حاولنا الاتصال بمسؤول الشركة عن طريق الهاتف، إلا أن الرقم الذي تحصلنا عليه لا يجيب، في انتظار تدخل الجهات المعنية في هذه القضية.