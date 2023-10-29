عشرات الشهداء جراء العدوان المتواصل على غزة

إستشهد، اليوم الأحد، 18 مواطنا وأصيب العشرات، جراء قصف طائرات الإحتلال الحربية، منزلين وسط وجنوب قطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن طائرات الإحتلال الحربية قصفت منزلا في النصيرات وسط قطاع غزة يعود لعائلة نوفل. ما ادى إلى استشهاد خمسة أطفال، وإصابة آخرين بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة.

كما أن طائرات الإحتلال استهدفت منزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة يعود لعائلة طموس. ما أسفر عن استشهاد 13 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال، وإصابة العشرات بجروح مختلفة.