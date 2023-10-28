عشرات الشهداء.. قصف جوي وبري وبحري دموي إنتقامي هو الأعنف على غزة

سقط عشرات الشهداء في غزة، في سلسلة غارات هي الأعنف منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة.

وعاشت غزة ليلة عنيفة، مع إنقطاع الكهرباء والأنترنت والاتصالات على كامل القطاع، وتعرضهم لسلسلة عنيفة من القصف دون توقف.

وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه “ضرب 150 هدفا تحت الأرض” في شمال قطاع غزة ليل الجمعة السبت.

وجاء في بيان نشر بعد ليلة من الضربات الإسرائيلية الكثيفة على قطاع غزة: “خلال الليل ضربت الطائرات المقاتلة (في الجيش الإسرائيلي) 150 هدفا تحت الأرض في شمال قطاع غزة”.

وأضاف البيان، أن من بين الأهداف أنفاق ومواقع قتال تحت الأرض ومنشآت أخرى. وقد قتل عدة مقاتلين من حماس.

وتابع أنه “خلال الغارات الهجومية الليلة الماضية شاركت نحو 100 طائرة حربية. قامت باستخدام مئات الصواريخ ودمرت مئات الأهداف لحماس”.

وبدأت الضربات الإسرائيلية عند الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة: “سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقطع الاتصالات والإنترنت بالكامل لارتكاب مجازر”.

مضيفا أن الجيش الإسرائيلي قام “بقصف جوي وبري ومن البحر دموي انتقامي هو الأعنف منذ بدء الحرب على مدينة غزة. ومخيم الشاطئ وكافة مناطق شمال القطاع”.