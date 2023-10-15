عشرات الشهداء والجرحى في غارات الإحتلال الصهيوني على غزة

شنّت قوات الإحتلال الصهيوني صبيحة اليوم الأحد، غارات جوية في غزة. أدت إلى استشهاد العشرات وإصابة العديد بجروح متفاوتة.

هذا وارتفع عدد الشهداء الفلسطنيين إلى 2384 شهيد ونحو 10250 جريح جراء العدوان الصهيوني

قال نادي الأسير الفلسطيني، يوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي نفذ أضخم حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات. وذلك بالتزامن مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، السبت الماضي.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن الجيش الإسرائيلي إعتقل 470 شخصا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الجاري، وهو اليوم الذي شنت فيه حركة حماس الهجوم المباغت وغير المسبوق على إسرائيل، وسمّته “طوفان الأقصى”.