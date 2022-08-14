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عشرات العائلات الليبية تصل إلى الجزائر وسط أجواء خيالية

بقلم نادية بن طاهر
عشرات العائلات الليبية تصل إلى الجزائر وسط أجواء خيالية
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وصلت اليوم الأحد، عشرات السيارات الليبية والتي تحمل العائلات، إلى أرض الوطن، وسط أجواء خرافية، صنعها الشباب الليبي.

وتم تنظيم هذه الرحلة، من طرف وكالة النادي الليبي للرحلات السياحية، حيث ضمت القافلة 37 سيارة ليبية.

وسبق للوكالة وأن قامت برحلات مماثلة إلى الجزائر، أين لاقت إستحسان زوارها مما دفعهم لتعزيز الرحلات إلى الجزائر الخضراء.

ونشرت الوكالة، على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك، صورا ومقاطع فيديو، تبين حماس العائلات الليبية وهي قادمة بإتجاه الجزائر.

فيما نشرت اليوم الأحد، مقطع فيديو من الجزائر العاصمة، أين استهلت العائلات الليبية جولتها السياحية.

https://www.facebook.com/libyanclub/videos/458843762785034

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