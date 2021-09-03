عشرات القتلى في ولايتي نيويورك ونيوجيرزي جراء إعصار إيدا

قضى نحو 44 شخصا على الأقل في ولايتي نيويورك ونيوجيرزي جراء إعصار إيدا الذي ضرب الولايات المتحدة. وعلى الرغم من إعلان حالة الطوارئ. لم تستطع فرق الإنقاذ السيطرة على الأوضاع التي تفاقمت بوصول ارتفاع المياه إلى 76 ملم فوق سطح الأرض.

مما حول الشوارع إلى أنهار وأغرق محطات المترو التي تم تعليقها. وحول الهطول القياسي للأمطار والذي دفع سلطات نيويورك إلى إصدار إعلان غير مسبوق لحالة الطوارئ الناجمة عن الفيضانات، الشوارع إلى أنهار فيما غرقت أيضا محطّات المترو التي تم تعليقها، وغمرت المياه السكك. كما ألغيت مئات الرحلات في مطارات لاغوارديا وجون كينيدي إضافة إلى نيوارك.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن قبيل زيارة مرتقبة الجمعة إلى ولاية لويزيانا جنوبا حيث دمر الإعصار إيدا في وقت سابق مبانيَ وقطع الطاقة عن أكثر من مليون منزل، “نحن معا (في مواجهة الإعصار). الدولة مستعدة لتقديم المساعدة”.

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