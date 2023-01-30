عشرات القتلى والمصابين في انفجار مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية

أعلنت الشرطة الباكستانية، الإثنين، وقوع انفجار في مسجد بمدينة بيشاور، القريبة من الحدود مع أفغانستان، مؤكدة انهيار جزء من المبنى، فيما لا يزال بعض الأشخاص تحت الأنقاض.

وأفادت “رويترز” نقلا عن مصدر طبي باكستاني إلى 19 قتيلا معظمهم من رجال الشرطة وعشرات الجرحى في انفجار مسجد في بيشاور.

وقال محمد عاصم، المتحدث باسم مستشفى ليدي ريدينغ في بيشاور، إنهم استقبلوا 70 مصابا، بعضهم في حالة حرجة، جراء الانفجار الذي استهدف مسجدا في بيشاور.

يأتي ذلك، فيما لم تتبن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.