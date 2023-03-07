عشرات المسافرين يحتجون بعد مغادرة الباخرة.. وAlgérie Ferries توضح

احتج العشرات من المواطنين الجزائريين المغتربين في أوروبا أمام مقر المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. حيث عبّروا عن امتعاضهم بعد أن غادرت الباخرة التي من المفروض أن تعيدهم إلى مارسيليا.

كما أوضح، المسافرون المحتجون، أن عند قدومهم إلى الميناء، فوجؤوا بخبر مغادرة الباخرة يوم قبل الرحلة المبرمجة. وهذا دون إعلامهم بالأمر، وهو ما تسبب في عدم عودة قرابة 200 مسافر إلى مارسيليا.

تصريحات بعض المسافرين المحتجين

وتقول إحدى المسافرات في ميكروفون النهار، إنه “كان لديها تذكرة للذهاب إلى مارسيليا وعند وصولها لم يكن هناك أي باخرة”. تابعة “أردت أن أغيّر التذكرة لأني اشتريته في فرنسا”. لترد عليها المؤسسة “أنه لا يمكن تعويضها لأن التذكرة اشترتها بالأورو”.

كما أشار آخر “أن المؤسسة لم تقم بحل الأمور ولا علم لهم أن الباخرة انطلقت بالأحد”.

وعند الاتصال بمؤسسة النقل، أكدت أنه تم نشر بيان قبل اربعة أيام بتقديم موعد الرحلة. وسيتم ايجاد حل في أقرب وقت للمسافرين المتخلفين الذين لم تصلهم الرسائل القصيرة.

مؤسسة النقل البحري تعلن عن تقديم الرحلات

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، الخميس الماضي، عن تقديم عدة رحلات بحرية.

كما أوضح بيان المؤسسة البحري، أن الرحلات المعنية هي كل من الجزائر–مرسيليا المبرمجة بتاريخ 6 مارس. أين تم تقديمها إلى 5 مارس على الساعة الرابعة مساءً.

وأضاف البيان ذاته، أن التغيير يمس أيضا رحلة مرسيليا – وهران التي كانت مبرمجة بتاريخ 7 مارس. أين تم تقديمها إلى 6 مالرس بمنتصف النهار.

في حين، أشارت، المؤسسة الوطنية للنقل البحري، أن سبب التغيير راجع إلى الإضراب المعلن عنه في ميناء مرسيليا.