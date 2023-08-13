عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

أقدم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأحد، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فإن المستوطنين نفّذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى. وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم وأدوا طقوساً تلمودية.

ونشرت قوات الاحتلال عناصرها منذ الصباح، في باحات المسجد المبارك وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يومياً، على فترتين صباحية ومسائية باستثناء يومي الجمعة والسبت.

ويعد هذا الاقتحام للمسجد الأقصى من طرف المستوطنين، الـ78 منذ بداية سنة 2023.