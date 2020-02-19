عشرات المقاولين يحتجون أمام مقر ولاية الجزائر للمطالبة بمستحقاتهم

أخبار الجزائر
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عشرات المقاولين يحتجون أمام مقر ولاية الجزائر للمطالبة بمستحقاتهم
بقلم النهار أونلاين

قام اليوم  العشرات من المقاولين بوقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الجزائر للمطالبة بمستحقاتهم في إطار إعادة تهيئة  مدينة الجزائر العاصمة.

وتجم اليوم العديد من المقاولين الذين كلفوا بالاشراف على عملية إعادة تهيئة العاصمة امام مقر ولاية الجزائر رافعين لافتات تطالب بدفع مستحقاتهم  خاصة وأنهم يمرون برظروف مالية خانقة  ومؤساتهم على حافة الإفلاس.

واكد  المحتجون  الذين تحدثت إليهم النهار اونلاين بأنهم يواجهون أوضاعا مالية صعبة كما أنهم قاموا بتسريح الشعرات من العمال، بالإضافة إلى الديون المتراكمة عليهم اتجاه مصالح الضرائب و الضمان الإجتماعي.

وأضاف المعنيوه بأنهم يواجهون هذه الوضعية  منذ  سنتين  كما انهم طرقوا جميع الأبواب لكن السطات المعنية لم تتحرك بعد للنظر في قضيتهم


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=776593

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