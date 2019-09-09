عشرات المكتتبين بسكنات LPA المتوقفة الاشغال يحتجون أمام مقر ولاية وهران

أقدم، العشرات من المكتتبين بسكنات البيا ببلقايد، بوقفة احتجاجية أمام مقر ولاية وهران بسبب تماطل المقاول وديوان الاوبيجي في انجاز سكناتهم.

والتي تعود لسنة 2013 اين طالبوا والي الولاية التدخل للإفراج عن سكناتهم بعد 7 سنوات من الانتظار.

المحتجون من مكتتبي مشروع 121 مسكنا تجمعوا رفقة أبنائهم المتمدرسين رافعات لافتات كتبوا عليها

“اين عين السلطات الولائية”، “اريد مسكني”، “كفانا وعودا كاذبة”، و”نطالب بالتحقيق مع المقاول”.

كما نددوا بظروفهم السكنية الصعبة، أمام طول طريق الانفراج بسبب التأخر الفادح في انجاز سكناتهم، محملين المسؤولية للمقاول ومدير الاوبيجي السابق.

والذين تلاعبوا بهم بعد تسديدهم لكافة المستحقات المالية دون المباشرة في استكمال اشغال الإنجاز لحد الآن.

المحتجون طالبوا والي وهران مولود شريفي الالتفات إلى انشغالهم، بفتح تحقيق في ملف سكنات الالبيا ومحاسبة المقاولين

المحتفلين الذين أسندت لهم مهمة انجاز هذه المشاريع السكنية.