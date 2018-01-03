عشراوي ترد على ترامب “الحقوق الفلسطينية ليست للبيع”

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا” اليوم الأربعاء، أنّ الدكتورة حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيدية لمنظمة التحرير الفلسطينية

ردت على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجابته من خلالها، بأن الحقوق الفلسطينية ليست للبيع.

وقالت عشرواي، أن قيام ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الصهيوني لا يشكل انتهاكا للقانون الدولي فحسب، وأنما يعتبر دمارا شاملا لأسس ومتطلبلت السلام.

وأضافت العشرواي، لن نخضع للإبتزاز لقد أفشل ترامب سعينا للحصول على الحرية والعدالة

والأن يقوم بلومنا ومعاقبتنا على نتائج سياسته المتهورة وغير المسؤولة.