عشرة أيام لتجميد حسابات 100 ألف تاجر وفلاح

تم توجيه إعذارات لهم بتسديد مستحقات «كاسنوس» قبل 31 ديسمبر

المتأخرون سيتم متابعتهم قضائيا لإجبارهم على تسديد الاشتراكات

فتح وكالات الصندوق اليوم من أجل تحصيل اشتراكات المنخرطين المتأخرين

قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الإجراء «كاسنوس» بإرسال 100 ألف إعذرا للتجار والحرفيين والفلاحين من أجل تسديد اشتراكاتهم وتسوية وضعيتهم لدى الصندوق قبل 2 جانفي، وأنه في حالة عدم تسديد الاشتراكات سيتم تجميد الحسابات البنكية والبريدية والمتابعات القضائية.

وأوضح مصدر مسؤول بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الإجراء في تصريح خص به «النهار»، أن الصندوق قام بإرسال 100 ألف إعذار للفلاحين والتجار والحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتسوية وضعيتهم لدى الصندوق.

مشيرا إلى أن هؤلاء رفضوا دفع اشتراكاتهم، بالرغم من أن الصندوق قدم عدة تسهيلات، على غرار إعادة جدولة الديون والاستفادة من لجنة الطعون قبل 31 ديسمبر الجاري.

وقال ذات المسؤول الذي أورد الخبر، إن الصندوق أعطى آجالا للتجار والحرفيين والفلاحين حددت بـعشرة أيام من أجل تسوية وضعيتهم، مؤكدا أنه بعد تاريخ 2 جانفي، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة والدخول في مرحلة التحصيل الإجباري واتخاذ إجراءات ردعية كتجميد الحسابات البنكية والبريدية، بالإضافة إلى ذلك المتابعات القضائية وتطبيق عليهم قانون تسديد غرامات التأخر.

وأضاف ذات المسؤول أنه ابتداء من اليوم، سيتم فتح أبواب الصندوق من أجل استقبال التجار والحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسديد اشتراكاتهم والاستفادة من التقاعد والضمان الاجتماعي.

وقام الصندوق بإطلاق تحفيزات استثنائية لصالح التجار والحرفيين والفلاحين بشراء اشتراكات 4 سنوات للاستفادة من التقاعد، مشيرا إلى أن هذا الإجراء جاء في إطار التسهيلات الممنوحة من قبل «كاسنوس» لزبائنه، مضيفا أن الصندوق دعا جميع المنخرطين للتقرب إلى جميع الوكالات الولائية، قبل انقضاء الآجال يوم 31 ديسمبر.

وأوضح، عاشق يوسف شوقي، في تصريح سابق لـ«النهار»، أن هناك حدا أدنى وحدا أقصى في نوعية الاشتراكات، مشيرا إلى أن المرأة الحرفية تستطيع تسديد ولو الحد الأدنى الذي يكون أقل من 4 ملايين سنتيم في العام من أجل الاستفادة من منحة التقاعد.

وأضاف المدير العام، أن هذه الاشتراكات ستغطي منحة التقاعد التي تصل إلى 15 ألف دينار والأدوية والعمليات الجراحية المستعصية، مشيرا إلى أن كل شخص يسدد اشتراكات أقصاها 64 مليونا في العام، يستفيد من منحة جيدة تصل إلى 20 مليونا في الشهر.